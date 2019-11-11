«5G стоит денег». Повысятся ли тарифы на сотовую связь?
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН выразил уверенность, что цены, если и вырастут, то ненадолго.
Стоимость услуг операторов сотовой связи может вырасти в России уже в 2020 году. Аналитики предрекают рост цен в пределах 10–12%, но есть и более радикальные прогнозы: повышения стоимости возможно на 15–25%. По данным «Известий», в течение последних девяти месяцев своих операторов сменил каждый десятый абонент, а тарифы внутри родной сети поменяли 18% опрошенных пользователей.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН напомнил, что операторам мобильной связи предстоят существенные финансовые затраты по принципу – прогресс стоит денег.
«Я их не защищаю, но давайте задумаемся. Мы же все радуемся, что приходит 5G (пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций – НСН). Никто не задумывается, во сколько это обходится оператору. Оборудование ведь всё импортное, покупать приходится за валюту, а курс немалый. Не будем забывать и закон Ирины Яровой, согласно которому необходимо хранить всю информацию полгода, а сгоряча вообще о трёх лет говорили. И это тоже затраты. Их много у операторов. Не идёт речь о том, что всё было так, как было – и цены пошли внезапно вверх», - отметил эксперт.
Со временем тарифы могут подешеветь, прогнозирует Букштейн.
«При массовом использовании, добросовестной оплате тарифом возможен откат цен. Но вообще-то всё это, как мне кажется, не будет существенно для людей, покупающих смартфон за 50 – 80 тысяч рублей. Те, у кого скромные смартфоны, конечно, считают затраты, но в целом люди не задумываясь тратятся, поскольку как сейчас говорят – хлеба и связи, а уже не зрелищ!» - заключил эксперт.
Днём в понедельник поступила информация о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения стоимости услуг операторов сотовой связи после отмены внутреннего роуминга. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Ранее НСН сообщала, что в правительстве России создана рабочая группа, которая займется проработкой вопроса возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, являющимися приоритетными для развития 5g.
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