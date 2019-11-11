«5G стоит денег». Повысятся ли тарифы на сотовую связь?

Стоимость услуг операторов сотовой связи может вырасти в России уже в 2020 году. Аналитики предрекают рост цен в пределах 10–12%, но есть и более радикальные прогнозы: повышения стоимости возможно на 15–25%. По данным «Известий», в течение последних девяти месяцев своих операторов сменил каждый десятый абонент, а тарифы внутри родной сети поменяли 18% опрошенных пользователей.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН напомнил, что операторам мобильной связи предстоят существенные финансовые затраты по принципу – прогресс стоит денег.

«Я их не защищаю, но давайте задумаемся. Мы же все радуемся, что приходит 5G (пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций – НСН). Никто не задумывается, во сколько это обходится оператору. Оборудование ведь всё импортное, покупать приходится за валюту, а курс немалый. Не будем забывать и закон Ирины Яровой, согласно которому необходимо хранить всю информацию полгода, а сгоряча вообще о трёх лет говорили. И это тоже затраты. Их много у операторов. Не идёт речь о том, что всё было так, как было – и цены пошли внезапно вверх», - отметил эксперт.