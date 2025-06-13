В России заявили о причастности США к удару Израиля по Ирану
США точно имеют отношение к атаке Израиля по Ирану. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил, что американский президент Дональд Трамп признался, что знал о будущем ударе.
Также Кнутов считает, что таким образом Вашингтон пытается надавить на Тегеран.
«Штаты могут использовать атаки Израиля, чтобы надавить на Иран и заставить его добровольно отказаться от реализации программ, связанных с ядерной энергетикой», — заключил эксперт.
Ранее Трамп призвал Иран заключить соглашение по ядерной программе, прежде чем «от него ничего не останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вопиющая провокация»: Эрдоган осудил атаку Израиля на Иран
- Президент Ирана пообещал ответить на израильскую атаку
- В Израиле заявили о гибели командующего ВВС КСИР
- В России заявили о причастности США к удару Израиля по Ирану
- СМИ: Жириновский предсказал атаку Израиля на Иран еще в 2019 году
- «Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед атакой Израиля на Иран
- Трамп призвал Иран заключить соглашение, прежде чем «от него ничего не останется»
- Гражданские самолеты эвакуировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
- В Армении задержали экс-премьера Овика Абрамяна
- Кабмин утвердил план по реализации культурной политики в 2025–2027 годах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru