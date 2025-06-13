В России заявили о причастности США к удару Израиля по Ирану

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп признался, что знал о будущем ударе.

Также Кнутов считает, что таким образом Вашингтон пытается надавить на Тегеран.

«Штаты могут использовать атаки Израиля, чтобы надавить на Иран и заставить его добровольно отказаться от реализации программ, связанных с ядерной энергетикой», — заключил эксперт.

Ранее Трамп призвал Иран заключить соглашение по ядерной программе, прежде чем «от него ничего не останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

