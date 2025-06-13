«Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед атакой Израиля на Иран

В сообщении говорится, что днём в четверг в эфир было передано сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Он прозвучало за несколько часов до удара Израиля по Ирану.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.

В частности, в эфире сначала прозвучало слово «ибобаза», а затем — «арапоблиц», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

