«Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед атакой Израиля на Иран
13 июня 202513:40
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение 12 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В сообщении говорится, что днём в четверг в эфир было передано сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873». Он прозвучало за несколько часов до удара Израиля по Ирану.
Ранее «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.
В частности, в эфире сначала прозвучало слово «ибобаза», а затем — «арапоблиц», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru