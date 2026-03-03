Сотни тысяч нарушений: Каких мигрантов хотят лишить российского гражданства
Кирилл Кабанов заявил НСН, что необходимо расширить список преступлений, за которые будут лишать гражданства.
Количество уголовных дел, связанных с незаконной легализацией мигрантов, растет, в стране сотни тысяч приезжих получили гражданство незаконно, заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства предложил лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое преступление. Кабанов эту идею поддержал, но указал на другой важный аспект проблемы.
«По ряду статей у нас работает лишение гражданства, это в законе уже определено. Потому что есть статьи про терроризм, преступления против половой неприкосновенности. Такая практика уже существует. Можно расширить список преступлений, за которые будут лишать гражданства. Думаю, что инициатива найдет поддержку», - отметил он.
По его словам, сотни тысяч приезжих получили гражданство незаконно.
«Но есть одна глобальная проблема. Мы много раз говорили о том, что гражданства должны лишать тех, кто незаконно его получил. У нас количество уголовных дел, связанных с незаконной легализацией мигрантов, растет. Количество лиц, получающих миграционный статус, тоже растет. Об этой проблеме мы говорим уже несколько лет. Именно эту проблему нужно решать. Тогда мы избавимся от сотен тысяч или даже миллионов тех, кто у нас незаконно получил гражданство. Нужно вернуться к этому вопросу», - призвал собеседник НСН.
Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в 2025 году за нарушение законодательства из страны выдворили 72 тысячи иностранцев.
