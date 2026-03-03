Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
Фигуранты уголовного дела о покушении на генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева были включены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В частности, в базу ведомства были внесены Васин Виктор Павлович, его сын Васин Павел Викторович, а также Серебрицкая Зинаида Викторовна и Корба Любомир Михайлович.
Попадание в базу Росфинмониторинга влечет за собой замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля, когда он покидал свою квартиру, расположенную на 24‑м этаже дома на Волоколамском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сорванные свадьбы не навредят бренду Intimissimi
- Аудитория радио выросла впервые с 2019 года
- Борт МЧС РФ вылетел в Азербайджан для вывоза эвакуированных из Ирана россиян
- «Удар по репутации»: Чем обернется срыв свадеб для особняка на Малой Ордынке
- Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
- Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не видит пользы в новых переговорах
- В «Росатоме» заявили об отсутствии связи с руководством атомной отрасли Ирана
- В Иране заявили, что страна не занималась обогащением урана на момент ударов
- Трамп: Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США
- Сотни тысяч нарушений: Каких мигрантов хотят лишить российского гражданства