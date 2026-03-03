Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами

В частности, в базу ведомства были внесены Васин Виктор Павлович, его сын Васин Павел Викторович, а также Серебрицкая Зинаида Викторовна и Корба Любомир Михайлович.

Попадание в базу Росфинмониторинга влечет за собой замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля, когда он покидал свою квартиру, расположенную на 24‑м этаже дома на Волоколамском шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

