В «Росатоме» заявили об отсутствии связи с руководством атомной отрасли Ирана

У России потеряна связь с руководством всей атомной отрасли Ирана, работа на АЭС в Иране остановлена. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В Иране заявили, что страна не занималась обогащением урана на момент ударов

Он добавил, что госкорпорация поддерживает ежечасную связь со станцией «Бушер», где нааходятся 639 российских сотрудников, пишет RT.

Лихачев добавил, что на АЭС хранятся 70 тонн топлива и 210 тонн отработавшего ядерного топлива. По его словам, удар по станции «Бушер» вызовет катастрофу регионального масштаба.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев договорились ускорить инвестиции в проект АЭС «Пакш-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

