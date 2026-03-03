Борт МЧС РФ вылетел в Азербайджан для вывоза эвакуированных из Ирана россиян
3 марта 202618:00
В Азербайджан вылетел самолёт Ил-76 МЧС РФ, который доставит на родину российских граждан, покинувших Иран через наземные пункты пропуска. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что на борту находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи ведомства.
«Они будут сопровождать граждан и готовы оказать им необходимую помощь и поддержку», — указали в МЧС.
Ранее Азербайджан эвакуировал более 130 граждан РФ из Ирана на фоне ударов США и Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
