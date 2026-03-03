Сорванные свадьбы не навредят бренду Intimissimi

Корпорация не пострадает из-за закрытой вечеринки, хотя часть аудитории уйдет от нее, заявил НСН Александр Деменко.

Бренд должен был знать, что его вечеринка навредит свадьбам, поэтому часть аудитории его покинет, но это не будет проблемой, рассказал куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с НСН.

Около 20-ти молодоженов столкнулись со срывом свадеб во Дворце бракосочетания в Москве в «Особняке на Малой Ордынке» из‑за закрытой вечеринки бренда нижнего белья Intimissimi с участием звезд шоу-бизнеса. По информации Telegram-канала Shot, ЗАГС прекратил прием посетителей за два часа до начала регистраций, сославшись на технические неполадки, а церемонии были экстренно перенесены в другие локации. Деменко усомнился, что эта история навредит бренду.

«Бренд не мог не знать, а как минимум должен был догадываться, что в этом здании запланированы свадьбы в тот день. Однако глобального влияния на корпорацию такая история не окажет, хотя и является репутационным риском. Какая-то часть аудитории от Intimissimi уйдет. Всегда хочется, чтобы компания была дружелюбной к потребителям, к тем людям, которые считают ее достойной своего внимания. Бренд и являлся таким раньше», — указал он.

