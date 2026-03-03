Бренд должен был знать, что его вечеринка навредит свадьбам, поэтому часть аудитории его покинет, но это не будет проблемой, рассказал куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в беседе с НСН.

Около 20-ти молодоженов столкнулись со срывом свадеб во Дворце бракосочетания в Москве в «Особняке на Малой Ордынке» из‑за закрытой вечеринки бренда нижнего белья Intimissimi с участием звезд шоу-бизнеса. По информации Telegram-канала Shot, ЗАГС прекратил прием посетителей за два часа до начала регистраций, сославшись на технические неполадки, а церемонии были экстренно перенесены в другие локации. Деменко усомнился, что эта история навредит бренду.