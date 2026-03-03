В Иране заявили, что страна не занималась обогащением урана на момент ударов
Иран не осуществлял обогащение урана на момент ударов США и Израиля. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Он отметил, что в своих заявлениях Тегеран «лишь подчёркивал, что обогащение является его правом», как участника Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран отделяет лишь неделя от производства необходимых для создания ядерной бомбы материалов? Что это? Ложь на лжи», — указал Багаи.
Дипломат добавил, что американская сторона ещё в июне 2025 года сама же указала на полное уничтожение иранских ядерных объектов.
Ранее на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия указал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
