В Иране заявили, что страна не занималась обогащением урана на момент ударов

Он отметил, что в своих заявлениях Тегеран «лишь подчёркивал, что обогащение является его правом», как участника Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Почему спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран отделяет лишь неделя от производства необходимых для создания ядерной бомбы материалов? Что это? Ложь на лжи», — указал Багаи.

Дипломат добавил, что американская сторона ещё в июне 2025 года сама же указала на полное уничтожение иранских ядерных объектов.

Ранее на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия указал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».