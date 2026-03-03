Трамп: Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран «хочет поговорить» с Вашингтоном. Об этом сообщает RT.

Как Трамп накажет Испанию за отказ помочь в войне с Ираном

«Я сказал им: «Слишком поздно!» — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Также он добавил, что противовоздушная оборона Ирана, а также ВВС, ВМФ и руководство исламской республики «исчезли».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

