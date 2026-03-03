Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не видит пользы в новых переговорах

Тегеран не видит пользы в возобновлении диалога с Вашингтоном. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

Госдеп: Самые сильные удары США по Ирану ещё впереди

По его словам, противникам исламской республики следует понять, что «война — это не выход».

«Мы будем обороняться до тех пор, пока они не поймут, что не смогут ослабить Иран и победить его», — указал дипломат.

Он также добавил, что Тегеран продолжит зеркально отвечать на удары США и Израиля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран «хочет поговорить» с США, однако уже «слишком поздно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыООНИран

Горячие новости

Все новости

партнеры