Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не видит пользы в новых переговорах

По его словам, противникам исламской республики следует понять, что «война — это не выход».

«Мы будем обороняться до тех пор, пока они не поймут, что не смогут ослабить Иран и победить его», — указал дипломат.

Он также добавил, что Тегеран продолжит зеркально отвечать на удары США и Израиля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран «хочет поговорить» с США, однако уже «слишком поздно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

