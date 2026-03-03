Аудитория радио выросла впервые с 2019 года

Рост еженедельной и ежемесячной аудиторий радио аналитики связывают с тем, что радиостанции активно развивают цифровую дистрибуцию — онлайн-стриминг, интеграцию в экосистемы, умные колонки, что также поддерживает охват.

При этом данные по росту аудитории содержат серьезные предпосылки к росту в 2026 году, считают опрошенные изданием "Коммерсант" эксперты. Уточняется, что из-за замедлений Telegram, глобальных перебоев с мобильным интернетом вместе с турбулентной новостной повесткой формируется устойчивый запрос на новостной контент, и именно новости могут стать драйвером роста радио в этом году.

Ранее радио ROCK FM объявило о смене формата. В 2026 году радио кардинально изменило плейлист: теперь около половины эфира занимают хиты западных групп и исполнителей нулевых, остальную часть составляют самые популярные и любимые аудиторией треки 70-х - 90-х годов.

В новый плейлист попали такие рок-группы, как Linkin Park, Muse, Green Day, Red Hot Chili Peppers. Радиостанция анонсировала также появление в эфире новых программ и шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

