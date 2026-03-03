Аудитория радио выросла впервые с 2019 года
Еженедельная аудитория радио в России во втором полугодии 2025 года впервые с 2019 года показала рост, она увеличилась до 49,3 млн человек, следует из данных Mediascope. При этом ежемесячная аудитория также выросла впервые с 2022 года до 54,9 млн человек, тогда как ежедневная аудитория продолжает падать.
Рост еженедельной и ежемесячной аудиторий радио аналитики связывают с тем, что радиостанции активно развивают цифровую дистрибуцию — онлайн-стриминг, интеграцию в экосистемы, умные колонки, что также поддерживает охват.
При этом данные по росту аудитории содержат серьезные предпосылки к росту в 2026 году, считают опрошенные изданием "Коммерсант" эксперты. Уточняется, что из-за замедлений Telegram, глобальных перебоев с мобильным интернетом вместе с турбулентной новостной повесткой формируется устойчивый запрос на новостной контент, и именно новости могут стать драйвером роста радио в этом году.
Ранее радио ROCK FM объявило о смене формата. В 2026 году радио кардинально изменило плейлист: теперь около половины эфира занимают хиты западных групп и исполнителей нулевых, остальную часть составляют самые популярные и любимые аудиторией треки 70-х - 90-х годов.
В новый плейлист попали такие рок-группы, как Linkin Park, Muse, Green Day, Red Hot Chili Peppers. Радиостанция анонсировала также появление в эфире новых программ и шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Аудитория радио выросла впервые с 2019 года
- «Удар по репутации»: Чем обернется срыв свадеб для особняка на Малой Ордынке
- Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
- Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не видит пользы в новых переговорах
- В «Росатоме» заявили об отсутствии связи с руководством атомной отрасли Ирана
- В Иране заявили, что страна не занималась обогащением урана на момент ударов
- Трамп: Ирану «слишком поздно» вести переговоры с США
- Сотни тысяч нарушений: Каких мигрантов хотят лишить российского гражданства
- Адвокат раскрыла, когда преступников уместно лишать гражданства и имущества
- Бастрыкин призвал лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления