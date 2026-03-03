«Удар по репутации»: Чем обернется срыв свадеб для особняка на Малой Ордынке
Пострадавшим из-за закрытой вечеринки с участием звезд шоу-бизнеса молодоженам стоит обратиться в суд, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Срыв свадеб для особняка на Малой Ордынке грозит потерей репутации, а пострадавшие из-за этого молодожены хоть и не смогут вернуть потерянные впечатления, зато есть шанс получить компенсацию и восстановить справедливость, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Около 20 пар молодоженов столкнулись со срывом свадеб во Дворце бракосочетания в Москве из‑за закрытой вечеринки бренда нижнего белья Intimissimi с участием звезд шоу-бизнеса. Как утверждает Telegram-канал Shot, ЗАГС прекратил прием посетителей за два часа до начала регистраций, сославшись на технические неполадки. Одна из невест сообщила, что особняк на Малой Ордынке сдали в аренду под закрытое мероприятие, запланированное на 26 февраля. Скорее всего, речь идет об особняке «Роял», где проходят выездные церемонии бракосочетания. В результате все 20 церемоний перенесли в Московский императорский яхт-клуб.
«Такие вещи не стоит оставлять без внимания, нужно привлекать юристов и обращаться в суд. К сожалению, уже не вернуть впечатления, потраченные нервные клетки, но возможно получить компенсацию и восстановить справедливость. Думаю, о показе знали не за два часа до начала церемонии, людей можно было заранее предупредить и все решить по-человечески», - считает Лейбман.
Произошедшее неминуемо отразится на репутации площадки.
«Я занимаюсь свадьбами с 2010 года, но впервые слышу о том, что ЗАГС мог такое сделать. Возможно, это случилось во время выездной церемонии в каком-то из особняков. В таком случае это вина не столько ЗАГСа, сколько площадки, которая просто поставила ЗАГС перед фактом. В любом случае это ненормальная история, которая отразится на репутации дворца бракосочетаний или площадки. Произошедшее не может остаться незамеченной. Несмотря на то, что свадебный рынок очень обширный, агентств, работающих в Москве, не так много, все друг друга знают. У организаторов есть чат, и когда такая ситуация случается, она становится известной и обсуждается. Поэтому эта площадка больше потеряет, чем приобретет. С такими людьми нельзя работать. Речь идет о репутации, которая дороже денег», - считает собеседница НСН.
Ранее Евгения Лейбман рассказала НСН, что тенденция на сокращение количества гостей на свадьбах появилась еще после пандемии, но теперь пары более осознанно организуют мероприятия, обсуждая оправданность расходов, и не скупятся на хорошие рестораны и алкоголь для своих близких.
