Срыв свадеб для особняка на Малой Ордынке грозит потерей репутации, а пострадавшие из-за этого молодожены хоть и не смогут вернуть потерянные впечатления, зато есть шанс получить компенсацию и восстановить справедливость, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

Около 20 пар молодоженов столкнулись со срывом свадеб во Дворце бракосочетания в Москве из‑за закрытой вечеринки бренда нижнего белья Intimissimi с участием звезд шоу-бизнеса. Как утверждает Telegram-канал Shot, ЗАГС прекратил прием посетителей за два часа до начала регистраций, сославшись на технические неполадки. Одна из невест сообщила, что особняк на Малой Ордынке сдали в аренду под закрытое мероприятие, запланированное на 26 февраля. Скорее всего, речь идет об особняке «Роял», где проходят выездные церемонии бракосочетания. В результате все 20 церемоний перенесли в Московский императорский яхт-клуб.

«Такие вещи не стоит оставлять без внимания, нужно привлекать юристов и обращаться в суд. К сожалению, уже не вернуть впечатления, потраченные нервные клетки, но возможно получить компенсацию и восстановить справедливость. Думаю, о показе знали не за два часа до начала церемонии, людей можно было заранее предупредить и все решить по-человечески», - считает Лейбман.