Участие в СВО приняли более 28,5 тысячи казаков

Как отметил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов, казаки подтвердили делом, что являются опорой государства.

«Сейчас на передовой в зоне СВО воюют 6,5 тыс. казаков. Выполняют боевые задачи более 20 казачьих подразделений. А всего в спецоперации приняли участие более 28,5 тыс. казаков», — указал Кузнецов.

В качестве основных задач атаман выделил участие казаков в СВО, поддержку семей, работу с молодежью, патриотическое, духовно-нравственное воспитание.

Как напомнил Чернышенко, президент Владимир Путин неоднократно отмечал важность патриотической работы с молодежью. Вице-премьер подчеркнул, что казаки личным примером показывают новому поколению, что такое патриотизм и настоящая любовь к отечеству.

«Уверен, необходимо создавать и развивать механизмы, которые будут стимулировать интерес молодого поколения к вступлению в казачьи общества», — добавил Чернышенко.

