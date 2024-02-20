Участие в СВО приняли более 28,5 тысячи казаков
Свыше 28,5 тысячи казаков приняли участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Как отметил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов, казаки подтвердили делом, что являются опорой государства.
«Сейчас на передовой в зоне СВО воюют 6,5 тыс. казаков. Выполняют боевые задачи более 20 казачьих подразделений. А всего в спецоперации приняли участие более 28,5 тыс. казаков», — указал Кузнецов.
В качестве основных задач атаман выделил участие казаков в СВО, поддержку семей, работу с молодежью, патриотическое, духовно-нравственное воспитание.
Как напомнил Чернышенко, президент Владимир Путин неоднократно отмечал важность патриотической работы с молодежью. Вице-премьер подчеркнул, что казаки личным примером показывают новому поколению, что такое патриотизм и настоящая любовь к отечеству.
«Уверен, необходимо создавать и развивать механизмы, которые будут стимулировать интерес молодого поколения к вступлению в казачьи общества», — добавил Чернышенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участие в СВО приняли более 28,5 тысячи казаков
- СМИ: Россия выкупила у иностранных лизингодателей 165 самолетов
- Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
- В Брянской области сбили еще два украинских дрона
- В ДНР заявили, что ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке
- В России кулачный бой «стенка на стенку» может стать официальным видом спорта
- Стало известно, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
- Метеоролог назвал регионы, в которых потеплеет в ближайшие дни
- Гагин: В подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются украинские боевики
- СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru