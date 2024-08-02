«Состязание с фантомом»: Психолог объяснила частые самоубийства при лудомании
Когда лудоманы понимают, что победить нельзя, происходит суицид, сказала в пресс-центре НСН Елена Дитер.
Психолог, врач-психотерапевт Елена Дитер заявила в пресс-центре НСН, что очень большой процент самоубийств связан именно с лудоманией.
«Когда доходит до критической ситуации, лудоманы впадают в очень сильное депрессивное состояние, из которого очень сложно выйти. Им во что бы то ни стало нужно выиграть, и когда лудоманы понимают, что уже не могут этого сделать, к сожалению, заканчивают жизнь самоубийством. К тому же у таких людей есть вера в то, что им никто никогда ни в чем не поможет, потому что у них есть субъективное восприятие картины мира. Добавлю, что лудоманы состязаются с неким мифическим образом. Внешне они могут выглядеть вполне адекватными и здоровыми, но при этом внутри у них происходит война миров. Даже если мы берем профессиональных спортсменов, у каждого из них есть свой тренер, который может направить агрессию в нужное русло на соревнованиях. А у лудоманов нет ни соревнований, ни тренера. Агрессия направляется внутрь себя, начинается саморазрушение. Отсюда и большое количество суицидов», — сказала Дитер.
Ранее юрист, адвокат Яна Гудова пояснила, что российское законодательство позволяет признать лудомана ограниченно дееспособным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru