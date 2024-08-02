«С диагнозом — в суд»: Юрист рассказала, как защитить имущество семьи от лудомана

Собеседница НСН также рассказала, как родным и близким лудомана обезопасить имущество семьи, если он не признан ограниченно дееспособным.

«Если клинической картины для признания лица ограниченно дееспособным нет, тогда я могла бы рекомендовать супругам заключение брачного контракта или соглашения о разделе имущества. Ситуация сложнее, если это взаимоотношения между родителями и детьми. Здесь нужно предусмотреть различные варианты, чтобы в собственность ребенка, страдающего зависимостью, какие-либо имущественные права не переходили до момента наступления ремиссии либо излечения, хотя это очень слабо прогнозируемо. Отмечу, что ни одно решение суда не обойдется без официально поставленного диагноза. В суд могут обратиться либо родственники, либо органы опеки», — добавила юрист.

В заключение адвокат отметила, что ставка, сделанная ограниченно дееспособным лицом, может быть оспорена в суде.

«С точки зрения юриспруденции ставка является легальной дефиницией. Если мы рассматриваем ставку в каком-то “белом” учреждении, которое является законным налогоплательщиком, если на момент совершения ставки лицо было признано судом ограниченно дееспособным, если оно распорядилось значительной суммой денежных средств с фатальными последствиями для членов семьи, то, как и любая сделка, распоряжение этим имуществом может быть оспорено в суде. Однако результат гарантировать нельзя, каждый случай будет рассматриваться индивидуально», — подытожила она.

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