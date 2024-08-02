«С диагнозом — в суд»: Юрист рассказала, как защитить имущество семьи от лудомана
Лудоманов можно признать ограниченно дееспособными, в этом случае можно оспорить сделанные ими в легальных игровых заведениях ставки, заявила в пресс-центре НСН Яна Гудова.
Юрист, адвокат Яна Гудова в пресс-центре НСН пояснила, что российское законодательство позволяет признать лудомана ограниченно дееспособным.
«С 2013 года Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность признать лицо, которое страдает таким психическим расстройством, как лудомания, ограниченно дееспособным. Соответственно, человек будет ограничен в совершении сделок, ему будут разрешены только мелкие бытовые сделки. Все иное сразу подвергается критериям оспоримости, могут быть применены определенные последствия к сделкам, совершенным данным лицом. Это касается не только игр, потому что ставки — это в первую очередь распоряжение имуществом (в данном случае — деньгами), но и продажи какого-то имущества, которое принадлежит лицу, страдающему лудоманией», — сказала Гудова.
Собеседница НСН также рассказала, как родным и близким лудомана обезопасить имущество семьи, если он не признан ограниченно дееспособным.
«Если клинической картины для признания лица ограниченно дееспособным нет, тогда я могла бы рекомендовать супругам заключение брачного контракта или соглашения о разделе имущества. Ситуация сложнее, если это взаимоотношения между родителями и детьми. Здесь нужно предусмотреть различные варианты, чтобы в собственность ребенка, страдающего зависимостью, какие-либо имущественные права не переходили до момента наступления ремиссии либо излечения, хотя это очень слабо прогнозируемо. Отмечу, что ни одно решение суда не обойдется без официально поставленного диагноза. В суд могут обратиться либо родственники, либо органы опеки», — добавила юрист.
В заключение адвокат отметила, что ставка, сделанная ограниченно дееспособным лицом, может быть оспорена в суде.
«С точки зрения юриспруденции ставка является легальной дефиницией. Если мы рассматриваем ставку в каком-то “белом” учреждении, которое является законным налогоплательщиком, если на момент совершения ставки лицо было признано судом ограниченно дееспособным, если оно распорядилось значительной суммой денежных средств с фатальными последствиями для членов семьи, то, как и любая сделка, распоряжение этим имуществом может быть оспорено в суде. Однако результат гарантировать нельзя, каждый случай будет рассматриваться индивидуально», — подытожила она.
Ранее психолог, врач-психотерапевт Елена Дитер предложила запретить азартные игры лицам до 25 лет.
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