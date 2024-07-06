Состоятельные россияне стали чаще покупать товары в рассрочку
Состоятельные россияне стали чаще покупать различные товары в рассрочку, пишет «Российская газета».
Речь идет о покупках на небольшие суммы. Стоимость пятой части покупок в рассрочку не превышает одной тысячи рублей. А чаще всего услугой покупки в рассрочку пользуются россияне со средним и высоким достатком. Чаще всего россияне покупают в рассрочку одежду, товары для дома и электронику.
По данным экспертов, такая тенденция появилась из-за психологии потребителей, ведь в момент покупки товара в рассрочку оплата становится более психологически комфортной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru