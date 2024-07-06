Состоятельные россияне стали чаще покупать товары в рассрочку

Речь идет о покупках на небольшие суммы. Стоимость пятой части покупок в рассрочку не превышает одной тысячи рублей. А чаще всего услугой покупки в рассрочку пользуются россияне со средним и высоким достатком. Чаще всего россияне покупают в рассрочку одежду, товары для дома и электронику.

По данным экспертов, такая тенденция появилась из-за психологии потребителей, ведь в момент покупки товара в рассрочку оплата становится более психологически комфортной.

Ранее россиянам назвали минимальную зарплату для взятия ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

