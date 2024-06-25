«Банкам невыгодно»: Регулирование рассрочки назвали справедливым для потребителя

В Центробанке допустили, что до конца 2024 года в России появится регулирование рынка рассрочки, сообщают «Известия». По данным издания, регулятор намерен выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита. Скворцов назвал такое решение ожидаемым.

«Действия Центробанка логичны, если рассрочкой занимается банк, то регулирование должно быть таким же, как в случае с продуктами потребительского кредитования. Этот справедливо по отношению к потребителю. Если раньше рассрочка была более выгодна, чем потребительский кредит с точки зрения резервирования, то теперь банк, наверное, что-то потеряет. Проблема давно обсуждалась, хорошо, что теперь она будет решена», - сказал он.