«Банкам невыгодно»: Регулирование рассрочки назвали справедливым для потребителя
Приравнивание рассрочки к потребительскому кредиту не отпугнет россиян от подобной услуги, сказал НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
Рассрочка является популярной услугой, потому давно стоило начать регулировать ее, как потребительский кредит, заявил в интервью НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
В Центробанке допустили, что до конца 2024 года в России появится регулирование рынка рассрочки, сообщают «Известия». По данным издания, регулятор намерен выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита. Скворцов назвал такое решение ожидаемым.
«Действия Центробанка логичны, если рассрочкой занимается банк, то регулирование должно быть таким же, как в случае с продуктами потребительского кредитования. Этот справедливо по отношению к потребителю. Если раньше рассрочка была более выгодна, чем потребительский кредит с точки зрения резервирования, то теперь банк, наверное, что-то потеряет. Проблема давно обсуждалась, хорошо, что теперь она будет решена», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, регулирование вряд ли снизит интерес к рассрочкам со стороны клиентов банков.
«По объему это небольшой сегмент, но он касается большого количества заемщиков, поэтому это будет иметь определенный социальный эффект. Если взять точку продаж в магазине электроники, человеку без разницы, что он берет – рассрочку или потребительский кредит, процедура подписания одинаковая. Вопрос для банка скорее в резервировании. Не думаю, что нововведение сократит число выданных рассрочек, это скорее сделает рынок более сбалансированным», - резюмировал он.
Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что рассрочка сегодня становится важной поддержкой для граждан, которые не могут выполнять условия по кредиту.
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