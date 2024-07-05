«От 200 тысяч и более»: Россиянам назвали минимальную зарплату для взятия ипотеки
Большинство россиян сейчас не могут позволить себе взять ипотеку, так как при самой минимальной стоимости квартиры ежемесячный платеж составит от 110 тысяч рублей, что должно соответствовать доходу гражданина от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова. Ее слова приводят «Aif.ru».
Волкова пояснила, что при нынешних ставках по ипотеке средний расчет на каждый миллион рублей кредита составляет 15-18 тысяч рублей. Сейчас банки предлагают ставки на ипотеку от 18% до 20%. Таким образом, средняя зарплата для покупки квартиры за минимальную стоимость в 5 млн рублей должна составлять от 200 тысяч рублей.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута свою очередь заявил, что чтобы сегодня стабильно выплачивать ипотеку за стандартную однокомнатную квартиру в новостройке Москвы ценой 14 млн рублей, зарплата должна быть не ниже 350 тысяч рублей.
При этом эксперты отметили, что для многих граждан такие расчеты становятся шоком, ведь они рассчитывают на сумму ежемесячного платежа до 50 тысяч рублей, а в регионах – до 25 тысяч.
Ранее россиянам рассказали, что выгоднее всего искать квартиру для аренды с мая по июнь или с декабря по январь, так как это периоды самого низкого спроса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru