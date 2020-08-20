Состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении

Состояние здоровья всех пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции, будут отслеживать в специальном приложении. Об этом рассказал замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что вся информация касательно вакцины будет собираться у регуляторных органов либо на уровне региональных органов здравоохранения. Логунов также заявил, что российскую вакцину от COVID-19 в настоящее время производят на четырёх площадках.

Напомним, ранее о том, что ведётся работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от COVID-19, а также возможных нежелательных реакций заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.