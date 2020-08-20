Состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении

Состояние здоровья всех пациентов, получивших вакцину от коронавирусной инфекции, будут отслеживать в специальном приложении. Об этом рассказал замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что вся информация касательно вакцины будет собираться у регуляторных органов либо на уровне региональных органов здравоохранения. Логунов также заявил, что российскую вакцину от COVID-19 в настоящее время производят на четырёх площадках.

Напомним, ранее о том, что ведётся работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от COVID-19, а также возможных нежелательных реакций заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19

К слову, вакцину против коронавируса нельзя вводить беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструкцию к препарату. Отмечается, что острые заболевания - как инфекционные, так и неинфекционные - являются противопоказанием для вакцинации. Таких пациентов можно будет вакцинировать только спустя 2-4 недели после выздоровления.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вводить вакцину от коронавируса нельзя тем, кто пил алкогольные напитки менее чем за 12 часов, а также при температуре тела выше 37 градусов.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусМобильное ПриложениеВакцина
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