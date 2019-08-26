Состояние пострадавшей в Турции 12-летней россиянки осложнила лихорадка

По его словам, девочка все еще находится в крайне тяжелом состоянии, но ее эвакуация возможна. Русак добавил, что родители девочки приняли решение отсрочить транспортировку дочери на родину из-за сохраняющейся угрозы для ее жизни.

Инцидент произошел в турецком Бодруме 20 августа. Девочка нырнула в бассейн, где ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды. С тех пор девочка находится в коме.

