Состояние МакSим улучшается

«Марине действительно получше, но я чуть позже смогу сказать подробнее», — цитирует Богушевскую РЕН ТВ.

Накануне, по словам Богушевской, МакSим была в тяжелом состоянии. Певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и погружена в медикаментозную кому.

Ранее пиар-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что у певицы 75-процентное поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, сообщает RT. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.

