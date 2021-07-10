Состояние МакSим улучшается
Яна Богушевская, представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой – прим. НСН) рассказала, что состояние певицы улучшилось, 10 июля, в субботу.
«Марине действительно получше, но я чуть позже смогу сказать подробнее», — цитирует Богушевскую РЕН ТВ.
Накануне, по словам Богушевской, МакSим была в тяжелом состоянии. Певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и погружена в медикаментозную кому.
Ранее пиар-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что у певицы 75-процентное поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, сообщает RT. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.
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