Состояние МакSим улучшается

Яна Богушевская, представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой – прим. НСН) рассказала, что состояние певицы улучшилось, 10 июля, в субботу.

Директор госпитализированной певицы МакSим обратилась к поклонникам

«Марине действительно получше, но я чуть позже смогу сказать подробнее», — цитирует Богушевскую РЕН ТВ.

Накануне, по словам Богушевской, МакSим была в тяжелом состоянии. Певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и погружена в медикаментозную кому.

Ранее пиар-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что у певицы 75-процентное поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, сообщает RT. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МузыкантыКоронавирусПевица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры