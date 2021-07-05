Директор госпитализированной певицы МакSим обратилась к поклонникам
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова обратилась к ее поклонникам в связи с состоянием госпитализированной артистки.
В своем Instagram она написала, что пока рано говорить о том, что певица пришла в сознание и стабильное состояние,
«но надежда есть». По словам Соколовой, МакSим посетил отец Лука, он причастил ее и пособоровал. Певица отреагировала на происходящие и пришла «в какое-то осознание».
О том, что исполнительница попала в больницу, стало известно 16 июня. МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, пишет «Газета.ру». Известно, что девушка контактировала с носителем коронавируса.
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