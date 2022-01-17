Состояние богатейших людей мира удвоилось за время пандемии

Согласно докладу организации, которая занимается помощью населению беднейших стран мира, состояние самых богатых людей увеличилось вдвое - с $700 млрд до $1,5 трлн.

По данным журнала Forbes, на которые ссылаются в Oxfam, в этот список входят глава компании Tesla Илон Маск, основатель компании Amazon Джефф Безос, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Кроме того, в ТОП-10 попали основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, основатель компании Oracle Ларри Эллисон, основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший генеральный директор компании Microsoft Стивен Балмер, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

В Oxfam отметили, что за время пандемии снизились доходы 99% человечества, за чертой бедности оказались 160 млн человек.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал, острая фаза пандемии коронавируса должна завершиться уже в 2022 году, сообщает «Свободная пресса».

