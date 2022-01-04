Состояние Илона Маска вновь превысило $300 млрд

По данным издания, акции Tesla стремительно растут.

«В воскресенье производитель электромобилей объявил, что в 2021 году поставил более 936 тыс. автомобилей, что превзошло прогнозы аналитиков», — отмечает Forbes.

Число автомобилей стало на 87% больше, чем в 2020 году. При этом рыночная капитализация Tesla взлетела выше отметки в $1 трлн.

В ноябре Маску впервые в истории удалось добиться состояния более чем в $300 млрд, пишет Газета.ру. Ближайшим соперником американского предпринимателя остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $200,6 млрд, отмечают Известия.

