Состояние Илона Маска вновь превысило $300 млрд
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за день разбогател еще на $32,6 млрд, состояние бизнесмена достигло $304,2 млрд. Об этом пишет Forbes.
По данным издания, акции Tesla стремительно растут.
«В воскресенье производитель электромобилей объявил, что в 2021 году поставил более 936 тыс. автомобилей, что превзошло прогнозы аналитиков», — отмечает Forbes.
Число автомобилей стало на 87% больше, чем в 2020 году. При этом рыночная капитализация Tesla взлетела выше отметки в $1 трлн.
В ноябре Маску впервые в истории удалось добиться состояния более чем в $300 млрд, пишет Газета.ру. Ближайшим соперником американского предпринимателя остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $200,6 млрд, отмечают Известия.
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