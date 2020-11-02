Названы самые востребованные профессии к 2025 году
В ближайшие пять лет у российских работодателей будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. Это следует из доклада Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report), пишут «Известия».
Чуть реже компании заявляли о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В десятку самых перспективных профессий попали также интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.
Наоборот, рядовые бухгалтеры, секретари и администраторы станут наименее востребованными на рынке. Также российские компании будут постепенно избавляться от наборщиков данных, торговых представителей, внутренних аудиторов, юристов и юридических секретарей. Под сокращение до 2025 года рискуют попасть и занятые физическим трудом люди: механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры, передает Ura.ru.
Развитие новых технологий и автоматизация бизнес-операций приведёт к потере 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах. Карьерный консультант и основатель рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская рассказала в эфире НСН, представителей каких профессий это коснется.
«Автоматизация съедает тех, чьи навыки очень просто заменить. В первую очередь это сотрудники банков, ритейла, колл-центров, а также рядовые служащие бухгалтерии и, возможно, автомобильного бизнеса», - уточнила она.
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