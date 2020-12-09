Superjob: пандемия резко повысила спрос на курьеров в России

Спрос на курьеров в России за год подскочил в 2,8 раза; при этом в ряде городов, например, в Челябинске - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Superjob.

Среди причин популярности работы курьером называются увеличение сезонного спроса в предновогодний период, развитие онлайн-торговли и доставки из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. За месяц количество вакансий для курьеров в России в целом выросло более чем в 1,5 раза.

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Сегодня средняя зарплата курьера составляет 34,5 тысячи рублей в месяц, а максимум - 80 тысяч рублей.

Напомним, актер, телеведущий и участник группы «Секрет» Николай Фоменко в эфире НСН перечислил плюсы этой профессии.

«Это верная новость, она справедливая. Я считаю, что это количество будет расти. Я и сам, честно говоря, внутренне готов работать и курьером. Во-первых, ты на свежем воздухе. Во-вторых, всегда в общении с людьми. Не инженером же быть? Глупости какие, кому это надо. Или математиком, физиком, химиком – это полный идиотизм, ведь будешь целыми днями за закрытыми дверями сидеть. А курьером, другое дело. И надежно, главное», – сказал он с иронией.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Работа
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