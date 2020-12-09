Superjob: пандемия резко повысила спрос на курьеров в России

Спрос на курьеров в России за год подскочил в 2,8 раза; при этом в ряде городов, например, в Челябинске - в четыре раза, в Перми, Омске, Казани и Волгограде - более чем в 3,5 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Superjob.

Среди причин популярности работы курьером называются увеличение сезонного спроса в предновогодний период, развитие онлайн-торговли и доставки из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. За месяц количество вакансий для курьеров в России в целом выросло более чем в 1,5 раза.