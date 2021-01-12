Составлен список самых популярных у россиян товаров для подарков на Новый год
Жители России в преддверии Нового года больше всего тратили на ювелирные изделия, сувениры и книги, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «ЮMoney».
На ювелирные украшения в качестве подарков в интернет-магазинах граждане тратили в среднем по 7 тыс. 654 рублей - на 17% больше, чем в декабре 2019 года. Это можно объяснить наличием части сэкономленных в пандемию средств на путешествия и подарки коллегам по работе, так как период «удаленки» еще продолжается.
При этом в прошлом декабре россияне меньше тратили на салоны красоты: обороты платежей снизились на 19% относительно прошлого года, а средний чек уменьшился на 38%.
В декабре большинство россиян сообщили, что собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей.
Больше в два раза готовы потратить 19% опрошенных. Больше всего израсходуют денег на презенты к Новому году (от 10 тысяч рублей) жители Москвы, а также Поволжья, Сибири и юга России.
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