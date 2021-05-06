Составлен список самых агрессивных собак
Стало известно, какие собаки наиболее агрессивны, сообщает журнал журнал Scientific Reports со ссылкой на исследование специалистов Хельсинского университета.
Как оказалось, маленькие собаки более склонны к агрессии, чем их сородичи среднего и крупного размера. По словам специалистов, на поведение животного влияет его пол, опытность хозяина и воспитание.
Проанализировав поведение порядка 20 пород, ученые сделали вывод, что самцы более злобные, чем самки. Причем кастрация на этом не сказывается. В начало списка агрессивности оказались длинношерстные колли. На втором месте пудели, а замкнули тройку цвергшнауцеры. Далее идут немецкая овчарка, испанская водяная собака, лаготто-романьоло, китайская хохлатая, немецкий миттельшпиц и котон-де-тулеар. Замкнул список ирландский мягкошерстный пшеничный терьер.
Напомним, в Татарстане расследуют уголовное дело после нападения собак на ребенка. 11-летнего мальчика госпитализировали с многочисленными травмами после нападения стаи бродячих животных.
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