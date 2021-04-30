В Татарстане после нападения собак госпитализирован ребенок

11-летнего мальчика госпитализировали с многочисленными травмами после нападения стаи бродячих животных. Как считает следствие, нападение произошло из-за того, что должностные лица исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, Главного управления ветеринарии Татарстана допустили нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На днях следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Костромы по статье «халатность».

Поводом для возбуждения дела стали факты нападения бродячих собак на жителей областного центра, в том числе детей.

