В Татарстане после нападения собак госпитализирован ребенок
В Татарстане расследуют уголовное дело после нападения собак на ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные органы.
11-летнего мальчика госпитализировали с многочисленными травмами после нападения стаи бродячих животных. Как считает следствие, нападение произошло из-за того, что должностные лица исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского района, Главного управления ветеринарии Татарстана допустили нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.
На днях следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Костромы по статье «халатность».
Поводом для возбуждения дела стали факты нападения бродячих собак на жителей областного центра, в том числе детей.
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