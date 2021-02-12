Голубые собаки появились на территории химического предприятия в Дзержинске
Голубые собаки, которых заметили на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на конкурсного управляющего акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрея Мисливца.
По его словам, эти собаки - бездомные. Они могли найти на территории предприятия медный купорос. «Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию», — сказал Мисливец.
Власти города ведут переговоры с руководством предприятия «Оргстекло» о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода синих собак, чтобы помочь им.
Фото с окрашенными в собаками было опубликовано в местных пабликах. Как считают местные зоозащитники, здоровью окрашенных в синий цвет собак ничего не угрожает.
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