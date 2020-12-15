Составлен рейтинг самых пьющих регионов России

При составлении рейтинга эксперты использовали шесть критериев, в том числе число умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учёте с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

По словам главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, злоупотребление алкоголем негативно влияет на демографию, экономику и национальную безопасность.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что высокое потребление алкоголя на Севере – это норма, а государство, если потеряет на здоровье людей, так выиграет на акцизах.

