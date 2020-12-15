Составлен рейтинг самых пьющих регионов России
Рейтинг трезвости российских регионов возглавила Ингушетия. Далее следуют Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Список составлен экспертами федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает RT.
Хуже всего дела с алкоголем оказались в Республике Коми, на Чукотке, в Удмуртии, Сахалинской и Магаданской областях.
Москва в списке трезвых регионов стоит на 13-м месте, Санкт-Петербург — на 16-ом.
При составлении рейтинга эксперты использовали шесть критериев, в том числе число умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учёте с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.
По словам главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, злоупотребление алкоголем негативно влияет на демографию, экономику и национальную безопасность.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал, что высокое потребление алкоголя на Севере – это норма, а государство, если потеряет на здоровье людей, так выиграет на акцизах.
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