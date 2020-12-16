Составлен прогноз погоды на вторую половину декабря

Солнечная и бесснежная погода, которая держалась в Центральной России последние две недели, сменится на противоположную, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, прогнозируется сильная облачность, снегопады и небольшое повышение температуры.