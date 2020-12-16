Составлен прогноз погоды на вторую половину декабря
Солнечная и бесснежная погода, которая держалась в Центральной России последние две недели, сменится на противоположную, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, прогнозируется сильная облачность, снегопады и небольшое повышение температуры.
В ближайшую неделю в центральном регионе ожидается до 15–20 миллиметров осадков в сутки. Ночью будет до 7 градусов мороза, днем –5.
Ранее сообщалось, что несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года. А высота снежного покрова в столичном регионе к Новому году может составить 13 сантиметров. Столбики термометров в последней декаде декабря будут фиксировать отметку минус шесть градусов.
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