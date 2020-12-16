Составлен прогноз погоды на вторую половину декабря

Солнечная и бесснежная погода, которая держалась в Центральной России последние две недели, сменится на противоположную, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, прогнозируется сильная облачность, снегопады и небольшое повышение температуры.

В Москве ожидаются морозы и переменчивая погода

В ближайшую неделю в центральном регионе ожидается до 15–20 миллиметров осадков в сутки. Ночью будет до 7 градусов мороза, днем –5.

Ранее сообщалось, что несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года. А высота снежного покрова в столичном регионе к Новому году может составить 13 сантиметров. Столбики термометров в последней декаде декабря будут фиксировать отметку минус шесть градусов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФобосПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры