Москву в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов

А ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что самым снежным днём в столичном регионе на этой неделе будет вторник, 15 декабря.

«Наиболее снежным будет день 15 декабря. Время от времени будет приниматься снег от небольшого до умеренного. Ночь станет ещё теплее — -3...-8 °С. Дневная температура — слабоотрицательная, то есть от 0 до -5 °С», - цитирует Позднякову RT.



