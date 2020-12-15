Москву в канун Нового года ожидают несколько мощных снегопадов
Несколько мощных снегопадов ожидается в Москве в канун Нового года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости. А ранее специалист рассказал, что высота снежного покрова в столичном регионе к Новому году может составить 13 сантиметров. Столбики термометров в последней декаде декабря будут фиксировать отметку минус шесть градусов.
А ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что самым снежным днём в столичном регионе на этой неделе будет вторник, 15 декабря.
«Наиболее снежным будет день 15 декабря. Время от времени будет приниматься снег от небольшого до умеренного. Ночь станет ещё теплее — -3...-8 °С. Дневная температура — слабоотрицательная, то есть от 0 до -5 °С», - цитирует Позднякову RT.
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