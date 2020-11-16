В Москве ожидаются морозы и переменчивая погода

На неделе с 16 ноября жителей Москвы ждет переменчивая погода с незначительными осадками и отрицательной температурой по ночам, рассказала РИА «Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.



Во вторник, 17 ноября, температура опустится на 2-2,5 градуса ниже климатической нормы. В середине недели прогнозируется небольшое потепление: днем от 0 до минус 2 градусов, ночью — до минус 5 в городе и минус 7 в области. Перемена погоды будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром.

«И за счет того, что будет повышаться влажность и будет ветер, будет казаться, что на улице еще очень холодно», — пояснила Позднякова.



Ночью с 18 на 19 ноября вероятны незначительные осадки и гололедица. Температура останется ниже нуля. Днем в четверг — от 0 до плюс 2, сохранится юго-западный ветер с порывами.



К концу недели ночи станут теплее, от минус 4 до 0. Днем — до плюс 3 градусов. 21 ноября прогнозируется смена воздушных масс, местами вероятен снег. К воскресенью ожидается возвращение прохладной погоды.

