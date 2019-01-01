«Ярмарка тщеславия!» Музыкальный критик призвал запретить «Голос. Дети»

Компания, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований, будет привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети». В пресс-службе Первого канала заявили, что во время голосования в финале, в котором победу одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова, «были отмечены некоторые аномальности», в итоге была назначена проверка. Ранее гендиректор телеканала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу «Голос. Дети».

Пойти дальше и закрыть шоу вовсе Эрнсту посоветовал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. В интервью НСН он заявил, что проект «Голос.Дети» не продвигает талант юных исполнителей, а только тешит тщеславие их родителей.

«Я никогда не смотрю никаких детских шоу, потому что я считаю, что дети не должны участвовать ни в каких шоу, они должны учиться. Они мало что умеют, и здесь работает ярмарка тщеславия родителей. Дети здесь разменная монета, жертвы. Я бы запретил все эти конкурсы и программы типа “Голос”, “Лучше всех” у Галкина, “Синяя птица”. Это все не нужно. Дети должны учиться. Просто взрослые на этом зарабатывают колоссальные деньги. Это рейтинги, реклама. Вот и все. Никакой заботы о детях здесь нет и в помине. Это к таланту не имеет никакого отношения. Здесь эксплуатируется просто это детская милота, детская непосредственность, а вовсе не талант. Здесь не таланты детей продаются, а вот именно эта родительская страсть к такого рода похвалам. Они считают, что дети это их достижение, то есть хвалят сами себя. Для них дети как приз такой, как награда, как украшение, как кубки спортивные», — рассказал Соседов.