Онищенко о «Голосе»: Дети не должны играть по взрослым правилам

В свою очередь, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил в эфире НСН перестать заставлять детей соревноваться по-взрослому.

«Все, что мы наблюдаем с этим “Голосом”, там дети являются лишь обременительным, но досадным довеском. Все-таки говорится о детском конкурсе, но вся эта машина работает сугубо по взрослым законам. Детские соревнования нужны, другое дело, что их нужно проводить по законам детской психологии, детской психики. Для этого в принципе все научные и организационные разработки есть. Поэтому из этого безобразия нужно сделать выводы и двигаться дальше», — сказал собеседник НСН.

Напомним, что 27 апреля певица Алла Пугачева пригласила на ужин проигравших участников «Голоса.Дети». Примадонна подарила каждому гостю «Золотую звезду Аллы Пугачевой» и дала юным исполнителям советы.

