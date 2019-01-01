Онищенко о «Голосе»: Дети не должны играть по взрослым правилам
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы рассказал НСН, какие выводы надо сделать из «безобразия» финала «Голос.Дети».
Представитель российской певицы Алсу опровергла слухи о якобы подтасовке результатов голосования на шоу «Голос.Дети», в финале которого победила дочь артистки Микелла Абрамова. Пресс-секретарь Алсу Нина Пономарева написала в Facebook, что юная певица даже не готовила финальную песню, так как никто не ожидал, что ее выберут. Пономарева также сообщила, что в адрес Алсу начали поступать угрозы.
Ранее пользователи сети возмутились результатами финала шоу «Голос. Дети». Позже руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил о возможном пересмотре итогов финала шестого сезона проекта, отметив, что зрительское голосование сопровождалось «некоторыми аномальностями». Ведущий шоу Дмитрий Нагиев призвал аннулировать результаты в случае обнаружения махинаций.
В свою очередь, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил в эфире НСН перестать заставлять детей соревноваться по-взрослому.
«Все, что мы наблюдаем с этим “Голосом”, там дети являются лишь обременительным, но досадным довеском. Все-таки говорится о детском конкурсе, но вся эта машина работает сугубо по взрослым законам. Детские соревнования нужны, другое дело, что их нужно проводить по законам детской психологии, детской психики. Для этого в принципе все научные и организационные разработки есть. Поэтому из этого безобразия нужно сделать выводы и двигаться дальше», — сказал собеседник НСН.
Напомним, что 27 апреля певица Алла Пугачева пригласила на ужин проигравших участников «Голоса.Дети». Примадонна подарила каждому гостю «Золотую звезду Аллы Пугачевой» и дала юным исполнителям советы.
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