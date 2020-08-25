Перенесут ли начало учебного года в России? В Госдуме выступили с предложением

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой переноса до 1 октября начала учебного года, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. Такое предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

По мнению депутата, месяц отсрочки позволил бы отложить активизацию социальных контактов. Власов считает, что у школьников будет больше времени на сдачу медицинских тестов, это более равномерно распределит нагрузку на медицинскую инфраструктуру.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что занятия в российских школах 1 сентября начнутся в классической очной форме. По его словам, вариант с дистанционным обучением на данный момент не рассматривается.

Начало нового учебного года также не планируют переносить и в российских вузах. В Минобрнауки РФ при этом подчеркнули, что решения на этот счёт в дальнейшем будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.