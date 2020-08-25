Перенесут ли начало учебного года в России? В Госдуме выступили с предложением
С Госдуме выдвинули инициативу о переносе сроков начала учебного года в России из-за пандемии коронавируса.
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой переноса до 1 октября начала учебного года, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. Такое предложение он направил министру просвещения Сергею Кравцову.
По мнению депутата, месяц отсрочки позволил бы отложить активизацию социальных контактов. Власов считает, что у школьников будет больше времени на сдачу медицинских тестов, это более равномерно распределит нагрузку на медицинскую инфраструктуру.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что занятия в российских школах 1 сентября начнутся в классической очной форме. По его словам, вариант с дистанционным обучением на данный момент не рассматривается.
Начало нового учебного года также не планируют переносить и в российских вузах. В Минобрнауки РФ при этом подчеркнули, что решения на этот счёт в дальнейшем будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в эфире НСН рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.
«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнется вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», - отметила сенатор.
Ранее сообщалось, что в Москве учебный год планируют начать 1 сентября. Традиционные линейки в этот день проведут только для первоклассников. Школы будут работать по новым санитарным требованиям – с обязательной термометрией, учащённой санобработкой помещений и ограничениями на передвижение детей.
Во время пандемии коронавируса в России уже был опробован формат дистанционного обучения, так что перевод образования в онлайн не будет школьникам и студентам в новинку. Но для такого шага должны быть достаточно веские причины.
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