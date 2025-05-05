Объявленная в розыск в РФ кинокритик Барабаш «убежала» в Париж

Кинокритик Екатерина Барабаш, внесенная министерством юстиции в реестре иностранных агентов, объявленная в розыск 21 апреля после неявки в суд, оказалась в столице Франции. Она приняла участие в пресс-конференции в штаб-квартире «Репортеров без границ», проинформировала эта Международная неправительственная организация.

Барабаш в конце февраля была задержана силовиками по прилете в Москву из Берлина с международного кинофестиваля. Суд определил ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков об армии. 30 апреля сын кинокритика сообщил через соцсети, что она «жива и невредима».

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Сама 63-летняя Екатерина Барабаш назвала на пресс-конференции свои действия «побегом». Она объяснила, что у неё не было другого выбора на фоне уголовного преследования за высказывание гражданской позиции.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Екатерина Барабаш — дочь литературоведа Юрия Барабаша. Она сотрудничала с разными российскими СМИ. В 2016 году она сообщила, что ее уволили из агентства «Интерфакс» за критику властей РФ.

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ФОТО: ТАСС
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