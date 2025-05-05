Объявленная в розыск в РФ кинокритик Барабаш «убежала» в Париж

Кинокритик Екатерина Барабаш, внесенная министерством юстиции в реестре иностранных агентов, объявленная в розыск 21 апреля после неявки в суд, оказалась в столице Франции. Она приняла участие в пресс-конференции в штаб-квартире «Репортеров без границ», проинформировала эта Международная неправительственная организация.

Барабаш в конце февраля была задержана силовиками по прилете в Москву из Берлина с международного кинофестиваля. Суд определил ей домашний арест по уголовному делу о распространении фейков об армии. 30 апреля сын кинокритика сообщил через соцсети, что она «жива и невредима».