На Чукотке бездомная собака напала на ребенка

По данному факту ведется проверка. Инцидент произошел 6 апреля, когда в правоохранительные органы поступило заявление жительницы села Омолон о том, что около дома 7 по улице Береговая на ее сына 2012 года рождения напала безнадзорная собака.

Мальчик получил раны кисти правой руки. Виновных привлекут к ответственности.

В феврале на Чукотке было зафиксировано четыре случая нападения собак на детей.

Проблема с нападением бездомных собак на людей действительно существует в России, но ее должны решать депутаты, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

