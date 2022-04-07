На Чукотке бездомная собака напала на ребенка
В Билибинском районе Чукотки бездомная собака напала на ребенка, сообщает прокуратура региона.
По данному факту ведется проверка. Инцидент произошел 6 апреля, когда в правоохранительные органы поступило заявление жительницы села Омолон о том, что около дома 7 по улице Береговая на ее сына 2012 года рождения напала безнадзорная собака.
Мальчик получил раны кисти правой руки. Виновных привлекут к ответственности.
В феврале на Чукотке было зафиксировано четыре случая нападения собак на детей.
Проблема с нападением бездомных собак на людей действительно существует в России, но ее должны решать депутаты, сообщил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- На Чукотке бездомная собака напала на ребенка
- ВКС уничтожили под Харьковом технику и оружие зарубежного производства
- МИД Британии: страны G7 работают над новыми санкциями против российских банков
- Кирби: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий
- Экономист заявил, что Россия выводит мир из долларовой матрицы
- Опубликовано видео расправы над российскими военными, попавшими в плен на Украине
- Журналистка рассказала об американских биолабораториях на Украине
- США намерены лишить Россию доходов от экспорта энергоресурсов
- Президент Мексики осудил антироссийские санкции
- «Реал» обыграл «Челси» в матче Лиги чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru