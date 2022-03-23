«Соответствует ситуации». Песков оценил закон о фейках про ВС РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России ведётся тотальная информационная война, сообщает ТАСС.

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По его словам, в этих условиях закон о наказании за фейки о деятельности Вооруженных сил РФ полностью соответствует ситуации.

Отвечая на вопрос о возбуждении уголовного дела против журналиста Александра Невзорова по соответствующей новой статье уголовного кодекса он отметил, что не может это комментировать, но «положения этого закона должны применяться».

«Есть положения закона, он достаточно жёсткий, но, с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова, который, по данным следствия, опубликовал в соцсетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в Мариуполе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеВооруженные Силы РФФейкЗаконДмитрий Песков
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