Госдума приняла поправки в закон о фейках

Ранее наказание предполагалось только за фейки о Вооруженных силах России.

За распространение подобной информации россиянам может грозить до 15 лет тюрьмы.

16 марта Следственный комитет РФ завел уголовное дело за фейки о российской армии в отношении блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской, также известной, как Belonika.

21 марта стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, призывавшего к расправе над российскими военными.

