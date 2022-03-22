Госдума приняла поправки в закон о фейках

Госдума приняла во вторник во втором и третьем чтении поправки к закону о фейках, вводящие уголовную ответственность за ложную информацию о любых российских госорганах, действующих за рубежом.

Новые нормы могут касаться посольств диппредставительств, Росгвардии и МЧС, отмечает РИА Новости.

«Единая Россия» подготовила поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ

Ранее наказание предполагалось только за фейки о Вооруженных силах России.

За распространение подобной информации россиянам может грозить до 15 лет тюрьмы.

16 марта Следственный комитет РФ завел уголовное дело за фейки о российской армии в отношении блогера и автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской, также известной, как Belonika.

21 марта стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, призывавшего к расправе над российскими военными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаФейк
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