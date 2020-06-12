Sony представила PlayStation 5 с новым функционалом
Компания Sony провела презентацию игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Трансляцию мероприятия можно увидеть в YouTube-аккаунте корпорации.
Новая приставка Sony оснащена процессором Ryzen Zen 2 на восемь ядер с частотой до 3,5 ГГЦ. Графический процессор создан на базе AMD Radeon RDNA 2, его мощность 10,3 терафлопс. Он обладает 16 Гб оперативной памяти, SSD-накопителем на 825 Гб и дисководом Ultra HD Blu-Ray, сообщают «Известия».
Отмечается, что на PlayStation 5 можно будет запустить отдельные игры с PlayStation 4. Например, экшн-игра с открытым миром Grand Theft Auto V (GTA V) и автосимулятор Gran Turismo 7.
Также в числе новых продуктов компании для игровой приставки созданы HD-камера, пульт дистанционного управления и наушники.
Разработчики для новой приставки и гаджетов выбрали черно-белый дизайн с синей подсветкой. Пользователи смогут новую консоль горизонтально и вертикально, дополняет Газета.ru
Ранее главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов в эфире НСН рассказал, как соблюдать цифровую гигиену и ограничивать время занятий ребенка с гаджетами.
«Время с гаджетами для детей старшего возраста я бы рекомендовал ограничить – не более полутора-двух часов. А для детей младшего школьного возраста – не более часа. И то, в это время желательно, чтобы они заходили на развивающие сайты. Детям дошкольного возраста вообще не рекомендовал бы пользоваться гаджетами. Мультфильмы можно и по телевизору посмотреть.
К сожалению, проблема зависимости от гаджетов берет начало чуть ли не в грудном возрасте, когда без них дети даже не едят. Безусловно, она влияет и на развитие ребенка – и на физическое развитие, и на психоэмоциональный статус, на иммунологическую защищенность», - отметил эксперт.
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