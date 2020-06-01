Главный педиатр Москвы против гаджетов у детей на самоизоляции

Главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов в эфире НСН рассказал, как организовать жизнь ребенка в условиях самоизоляции дома. Он считает, что в условиях самоизоляции особенно важно соблюдать цифровую гигиену и ограничивать время занятий ребенка с гаджетами.

«Время с гаджетами для детей старшего возраста я бы рекомендовал ограничить – не более полутора-двух часов. А для детей младшего школьного возраста – не более часа. И то, в это время желательно, чтобы они заходили на развивающие сайты. Детям дошкольного возраста вообще не рекомендовал бы пользоваться гаджетами. Мультфильмы можно и по телевизору посмотреть.

К сожалению, проблема зависимости от гаджетов берет начало чуть ли не в грудном возрасте, когда без них дети даже не едят. Безусловно, она влияет и на развитие ребенка – и на физическое развитие, и на психоэмоциональный статус, на иммунологическую защищенность. Дальше эта зависимость становится все больше, и в более старшем возрасте детей трудно оторвать от гаджетов, как и в режиме самоизоляции, когда у них больше свободного времени. Желательно разнообразить досуг ребенка творчеством, играми, максимально использовать время для общения с ним, учитывая, что у родителей сейчас больше для этого возможностей. Если вырабатывать у ребенка соответствующий режим, потом он охотно сам будет заниматься образованием и увлечениями, а не гаджетами. У него не возникнет сопротивления или возбуждения», - считает эксперт.

Профессор обратил внимание на необходимость соблюдения привычного режима жизни детей во время самоизоляции.

«В условиях самоизоляции правила и требования к сохранению здоровья детей те же, что и всегда с учетом введенных ограничений. Режим дня менять не нужно – он должен быть привычным. Ребенку нужно в одно и то же время просыпаться и ложиться, чтобы был достаточный сон – не менее 8-9 часов. Конечно – своевременный прием пищи. Питание должно быть полноценным, разнообразным, содержащим достаточное количество овощей, содержащих клетчатку, витаминов и минералов. Не стоит часто давать детям сладкое, нужно формировать культуру питания, не идти на поводу у детей, давая им возможность есть те продукты, которые они хотят», - отметил эксперт.

