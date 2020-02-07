«Нужно лечить всю семью». Психолог о детской зависимости от видеоигр
Клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что подобная зависимость может развиться у ребенка из-за неправильных действий родителей.
Роскачество выпустило рекомендации для россиян, столкнувшихся с игровой зависимостью детей. Выдержки из сообщения организации приводит ТАСС. Авторы отмечают, что бороться с детской зависимостью от компьютерных игр легче всего при помощи договоренностей о том, сколько времени и когда ребенок может проводить за компьютером. Лучше всего предоставлять такое время после сделанных уроков. Еще один способ заключается в подборе для детей кружков и секций, где им могут привить различные навыки, а также позволить «энергии уходить в правильное русло». Если эти методы не помогают, эксперты советуют обратиться к детскому психологу. Кроме того, родители могут подавать личный пример — не пользоваться при детях телефоном или компьютером слишком долго.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН назвал эти меры действенными, но только в качестве профилактических мер, когда зависимости нет.
«Бороться с зависимостью такими советами уже бесполезно. Если зависимость есть, то ее надо лечить психотерапией, причем лечить всю семью. Если ребенок туда окунулся, то это значит, что родители и семья создали для этого условия. Недостаток внимания, недостаток контроля, возможно, подчиненная позиция родителя по отношению к ребенку. Сейчас такое часто встречается, родители выполняют любое требование дитя, чтобы оно не плакало. В этом случае родители становятся обслуживающим персоналом для ребенка. Если это уже случилось, то все эти меры бесполезны. Это все профилактические меры. А вот по недопущению зависимости эти меры действенны. Но это меры для тех, у кого ребенку 3-4 года, и родитель понимает, что нужно работать над тем, чтобы ребенок не попал в зависимость», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал, как определить, есть ли у ребенка зависимость от гаджетов и компьютера. По словам эксперта, нужно лишить его объекта пристального внимания и проследить за его реакцией.
«Как понять, есть ли у ребенка зависимость или нет? Забираем гаджет и смотрим, как чувствует себя ребенок. Если у него психически дискомфортное состояние, он тревожится, не находит себе места, раздражен, кричит, требует, угрожает – это признак зависимости, аналог наркоманской ломки. Дальше только к психологу. Надо смотреть, где на уровне семьи проблемы. Ребенок сначала сопротивляется, но потом переключается на более активную деятельность, связанную с коммуникацией, физической активности. Все родители знают, что делать, но не все делают», - добавил он.
Ранее сообщалось, что зависимость от видеоигр официально внесена в каталог заболеваний. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения. Чтобы поставить соответствующий диагноз, врач должен констатировать у пациента потеря контроля над частотой и длительностью игры в видео и на компьютере. При этом увлечение игромана должно отрицательно сказываться на разных аспектах его жизни.
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