«Нужно лечить всю семью». Психолог о детской зависимости от видеоигр

Роскачество выпустило рекомендации для россиян, столкнувшихся с игровой зависимостью детей. Выдержки из сообщения организации приводит ТАСС. Авторы отмечают, что бороться с детской зависимостью от компьютерных игр легче всего при помощи договоренностей о том, сколько времени и когда ребенок может проводить за компьютером. Лучше всего предоставлять такое время после сделанных уроков. Еще один способ заключается в подборе для детей кружков и секций, где им могут привить различные навыки, а также позволить «энергии уходить в правильное русло». Если эти методы не помогают, эксперты советуют обратиться к детскому психологу. Кроме того, родители могут подавать личный пример — не пользоваться при детях телефоном или компьютером слишком долго.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН назвал эти меры действенными, но только в качестве профилактических мер, когда зависимости нет.

«Бороться с зависимостью такими советами уже бесполезно. Если зависимость есть, то ее надо лечить психотерапией, причем лечить всю семью. Если ребенок туда окунулся, то это значит, что родители и семья создали для этого условия. Недостаток внимания, недостаток контроля, возможно, подчиненная позиция родителя по отношению к ребенку. Сейчас такое часто встречается, родители выполняют любое требование дитя, чтобы оно не плакало. В этом случае родители становятся обслуживающим персоналом для ребенка. Если это уже случилось, то все эти меры бесполезны. Это все профилактические меры. А вот по недопущению зависимости эти меры действенны. Но это меры для тех, у кого ребенку 3-4 года, и родитель понимает, что нужно работать над тем, чтобы ребенок не попал в зависимость», - отметил он.