В России приостановят работу PlayStation Store

Подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment сообщило о приостановке поставок в Россию программного обеспечения, сообщает телеканал «360».

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По этой причине перестанет работать PlayStation Store. Sony Interactive Entertainment вводит временное ограничение на поставки всего программного обеспечения и оборудования в РФ.

Решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Напомним, американский интернет-ритейлер Amazon приостановил доставку товаров на территории России и Белоруссии. Решение принято на фоне конфликта Рф и Украины.

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ФОТО: pixabay.com
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