В России приостановят работу PlayStation Store

По этой причине перестанет работать PlayStation Store. Sony Interactive Entertainment вводит временное ограничение на поставки всего программного обеспечения и оборудования в РФ.

Решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Напомним, американский интернет-ритейлер Amazon приостановил доставку товаров на территории России и Белоруссии. Решение принято на фоне конфликта Рф и Украины.

