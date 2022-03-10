В России приостановят работу PlayStation Store
Подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment сообщило о приостановке поставок в Россию программного обеспечения, сообщает телеканал «360».
По этой причине перестанет работать PlayStation Store. Sony Interactive Entertainment вводит временное ограничение на поставки всего программного обеспечения и оборудования в РФ.
Решение принято на фоне ситуации вокруг Украины.
Напомним, американский интернет-ритейлер Amazon приостановил доставку товаров на территории России и Белоруссии. Решение принято на фоне конфликта Рф и Украины.
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