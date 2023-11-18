Sony анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5

В переиздании появятся роуглайк-режим с новыми персонажами, режим свободной игры на гитаре и других инструментах, а также набор вырезанных из оригинала уровней и сцен.

Релиз The Last of Us Part II Remastered запланирован на 19 января 2024 года.

Раньше стало известно, что компания Nintendo, разработчик и издатель популярной серии видеоигр The Legend of Zelda, ведет работу над экранизацией своей франшизы. За производство картины отвечает Sony Pictures. Режиссером фильма назначен Уэс Болл, ответственный за «Бегущий в лабиринте» и «Планета обезьян: Новое царство», напоминает «Радиоточка НСН».

