Sony анонсировала ремастер The Last of Us Part II для PS5
Студия Naughty Dog представила обновленную версию The Last of Us Part II.
В переиздании появятся роуглайк-режим с новыми персонажами, режим свободной игры на гитаре и других инструментах, а также набор вырезанных из оригинала уровней и сцен.
Релиз The Last of Us Part II Remastered запланирован на 19 января 2024 года.
Раньше стало известно, что компания Nintendo, разработчик и издатель популярной серии видеоигр The Legend of Zelda, ведет работу над экранизацией своей франшизы. За производство картины отвечает Sony Pictures. Режиссером фильма назначен Уэс Болл, ответственный за «Бегущий в лабиринте» и «Планета обезьян: Новое царство», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru