Володин заявил, что Клишас трактует Конституцию «по-своему»
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас «по-своему» трактует Конституцию, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в ходе заседания Совета законодателей.
«Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы... у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — подчеркнул парламентарий.
По словам Володина, нижняя палата парламента говорит исключительно от имени россиян, «которые избрали на прямых выборах депутатов» и поручили им отстаивать свои интересы. Спикер СФ Валентина Матвиенко попросила председателя Госдумы «не трогать Клишаса».
Позже сенатор в своем Telegram-канале шуткой отреагировал на обращение Володина.
«Появился шанс сделать настоящую карьеру», — написал Клишас.
Ранее глава комитета Совфеда пригрозил депутату Николаю Арефьеву, заявившему о готовности «облить бензином и сжечь» всех собачников, лишением мандата и судимостью, напоминает 360.ru.
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