СМИ: Елена Исинбаева задолжала перед ФНС 1,1 млн рублей

Проблемы с налогами у Исинбаевой начались с прошлого года. В 2024 она была оштрафована ФНС за долг в размере 465 688 рублей.

Спортсменка сейчас проживает с семьей в Испании на острове Тенерифе. В январе она приезжала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



