СМИ: Елена Исинбаева задолжала перед ФНС 1,1 млн рублей
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,1 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.
Как утверждает Telegram-канал, о задолженности стало известно на днях. Сейчас спортсменке нужно погасить 1 130 123 рубля.
Проблемы с налогами у Исинбаевой начались с прошлого года. В 2024 она была оштрафована ФНС за долг в размере 465 688 рублей.
Спортсменка сейчас проживает с семьей в Испании на острове Тенерифе. В январе она приезжала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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