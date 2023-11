«Голливудский ренессанс»: Пригожин раскрыл секрет успеха саундтрека к игре «Atomic Heart»

Попадание саундтрека российской игры «Atomic Heart» в число номинантов на голливудскую премию является успехом для России и надеждой на культурный ренессанс, заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее стало известно, что в число претендентов на премию Hollywood Music in Media Awards в номинации «Саундтрек к видеоигре» попала музыка к играм Atomic Heart, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Baldur’s Gate 3, New World Rise of the Angry Earth и Final Fantasy XVI.