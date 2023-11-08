«Голливудский ренессанс»: Пригожин раскрыл секрет успеха саундтрека к игре «Atomic Heart»
Ремиксы песен «Трава у дома», «Арлекино» и «Комарово» пронзили сердца членов американского жюри из-за душевности композиций, а не имен музыкантов, предположил в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Попадание саундтрека российской игры «Atomic Heart» в число номинантов на голливудскую премию является успехом для России и надеждой на культурный ренессанс, заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее стало известно, что в число претендентов на премию Hollywood Music in Media Awards в номинации «Саундтрек к видеоигре» попала музыка к играм Atomic Heart, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Baldur’s Gate 3, New World Rise of the Angry Earth и Final Fantasy XVI.
«Я это слушал, это интересно и здорово. Любая возможность встретиться с аудиторией другой цивилизации, - сейчас так это можно назвать, - это для нас в любом случае плюс. Сегодня нам очень важен любой успех в недружественных странах. Это доказательство того, что еще есть цивилизованные люди, ставящие искусство выше политики, а то все стало политизировано, спорт и музыку превратили в какой-то Содом. Весь мир продолжает наслаждаться классической русской музыкой, почему бы не наслаждаться современной музыкой, которую мы делаем для игр? Должно наступить время ренессанса», - сказал Пригожин.
По его мнению, внимание Голливуда к саундтреку связано не с участием в нем иностранных музыкантов, а с самими песнями.
«Участие иностранных композиторов не имеет значения. У музыки есть одно качество: если она проникает в сердца людей и глубину души, то идет дальше. Это является главным критерием», - заключил собеседник НСН.
В санудтрек к игре «Atomic Heart» вошли, в частности, ремиксы песен «Трава у дома», «Арлекино», «Комарово» и «Я не Казанова». В их создании участвовали Игорь Скляр, DVRST, Geoffrey Day и другие музыканты. отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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